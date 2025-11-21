Regional Amateur: Liniers goleó a Sporting y se clasificó a la próxima fase
El Chivo se impuso en Punta Alta, por 3 a 0, y se metió en los cruces con una fecha de anticipación.
Liniers venció esta tarde a Sporting y se clasificó a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur.
El Chivo se impuso por 3 a 0 en el Enrique Mendizábal y ganó la Zona 2 de la Región Pampeana Sur a falta de una fecha.
Los goles del equipo bahiense los anotaron Gonzalo Bárez (a los 23 y 84 minutos) y Rodrigo Philipp (82m.).
En el dueño de casa fue expulsado Genaro Siracusa, a los 75 minutos.
Este resultado, además, dejó sin chances a Sporting y Bella Vista de avanzar como mejores segundos.
Además, con esta victoria, el elenco dirigido por Hernán Rosell se mantiene invicto y llegó a los 7 puntos en tres presentaciones.
Previamente, también había vencido al rojinegro en Bahía por 2 a 0 e igualado sin goles ante Bella Vista en La Loma.
Sporting, en tanto, terminó su participación en la competencia con 4 unidades (1-0 y 0-0 ante los Gallegos).
La próxima semana se cerrará esta fase, cuando Liniers reciba a Bella Vista en el Doctor Alejandro Pérez.
Posiciones
1) Liniers, 7 puntos
2) Sporting, 4 puntos
3) Bella Vista, 2 puntos
*Cómo sigue
En la siguiente instancia comenzarán los cruces a eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.
El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.