Regional Amateur: Liniers goleó a Sporting y se clasificó a la próxima fase

Agustín Seisdedos (Liniers) y Erico Walker (Sporting) lucha en las alturas. Foto: Prensa Liniers

Liniers venció esta tarde a Sporting y se clasificó a la segunda ronda del Torneo Regional Federal Amateur.

El Chivo se impuso por 3 a 0 en el Enrique Mendizábal y ganó la Zona 2 de la Región Pampeana Sur a falta de una fecha.

Los goles del equipo bahiense los anotaron Gonzalo Bárez (a los 23 y 84 minutos) y Rodrigo Philipp (82m.).

En el dueño de casa fue expulsado Genaro Siracusa, a los 75 minutos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Facu Aguirre tira el centro ante el cierre de Walker. Foto: Prensa Liniers

Este resultado, además, dejó sin chances a Sporting y Bella Vista de avanzar como mejores segundos.

Además, con esta victoria, el elenco dirigido por Hernán Rosell se mantiene invicto y llegó a los 7 puntos en tres presentaciones.

Previamente, también había vencido al rojinegro en Bahía por 2 a 0 e igualado sin goles ante Bella Vista en La Loma.

Sporting, en tanto, terminó su participación en la competencia con 4 unidades (1-0 y 0-0 ante los Gallegos).

La próxima semana se cerrará esta fase, cuando Liniers reciba a Bella Vista en el Doctor Alejandro Pérez.

Posiciones

1) Liniers, 7 puntos

2) Sporting, 4 puntos

3) Bella Vista, 2 puntos

*Cómo sigue

En la siguiente instancia comenzarán los cruces a eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.

El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.