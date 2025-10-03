Bochas: Bahía va con figuras de renombre al Zonal de Tercetos de Mayor Buratovich

Con intención de clasificar el Provincial de Tres Arroyos, Rubén Trellini armó un combinado de lujo para participar, este domingo, en el Zonal de Bochas por Tercetos en Mayor Buratovich.

La Asociación de Bochas del Valle Bonaerense será anfitrión y también participará Coronel Dorrego.

Los jugadores elegidos son Dante Núñez, Fabián Tolosa, Daniel Vitozzi y Cristian Zapata.

El Provincial irá el fin de semana del 11 y 12 de este mes.

Por otra parte, los resultados de la séptima fecha del torneo de tercetos de la Liga Bahiense fueron:

La Armonía 15-Alem 14; Almafuerte 13-General Cerri 15; Río de la Plata 12-Talleres 15; 9 de Julio 15-Barrio Hospital 10; El Puma 15-Kilómetro Cinco 6 y Dublin se quedó con los puntos.

Al club Almafuerte se le descontarán dos puntos al finalizar la fase regular de la competencia.

En Primera B, por su parte, el líder es Tiro Federal, con 5 unidades, seguido de Nuevos Horizontes, con 4.

Al finalizar el torneo se descontarán dos unidades a Sporting de Punta Alta.