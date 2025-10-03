Ciclismo: la quinta programación de pista fue postergada una semana

La cita en el velódromo pasó al venidero sábado 11.

Debido al pronóstico meteorológico, que anuncia precipitaciones para la jornada de este sábado, las autoridades del Club Ciclista Pedal Bahiense y la Federación del Sud decidieron posponer la disputa de la 5ª fecha de la temporada de pista.

La actividad estaba programada para mañana a partir de las 14 con lo que, tras esta decisión, se efectuará el venidero sábado 11 en el mismo horario.

La programación que se enmarca dentro del calendario "Dirigentes históricos" reconocerá en esta oportunidad a Héctor Cocciaretti y Fernando Marcolini, exmiembros de comisión directiva del Club Pedal Bahiense.

El cronograma incluye la realización de pruebas en las modalidades tempo race y vueltas puntables para las categorías elite, sub 23, juveniles, elite II, damas y master A, B, C y D.

El valor de las inscripciones fue fijado en 7.000 pesos (con el correspondiente seguro incluido) y la entrada al predio de calle La Falda 2137 será libre y gratuita.