Para la sanción: qué dice el informe de Mastrángelo sobre el escupitajo de Balboa a Marcos Acuña

Tras la victoria de River Plate 1-0 sobre Racing Club por la Copa Argentina, el árbitro Hernán Mastrángelo presentó un informe detallado que revela dos incidentes graves ocurridos durante y después del encuentro.

El primer punto del informe se centra en la interrupción del juego durante el segundo tiempo. A los 15 minutos del ST, el partido debió ser demorado por aproximadamente diez minutos debido a la parcialidad de Racing.

Según lo consignado por Mastrángelo, los aficionados ubicados detrás de uno de los arcos comenzaron a encender una gran cantidad de bengalas, lo que "generó mucho humo dentro del campo de juego y esto hacía imposible el normal desarrollo del mismo, ya que era muy poca la visibilidad".

El segundo y más severo incidente ocurrió una vez que el encuentro había concluido. Mastrangelo informó que "una vez finalizado el encuentro el jugador de Racing, el N° 77, Adrián Martín Balboa Camacho se puso cara a cara con un jugador rival (NDR: El informe no menciona a Marcos Acuña) y le lanzó un escupitajo desde muy corta distancia, impactando directamente en el rostro de dicho rival.

Esto genero un tumulto generalizado que no pasó a mayores y pudo ser controlado.

Debido a dicho tumulto no logré exhibirle la tarjeta roja dentro del terreno de juego".

Este informe de Mastrangelo será clave para las autoridades disciplinarias, quienes deberán evaluar la sanción para Racing por la pirometría y la posible suspensión para Adrián Balboa por la agresión al finalizar el cotejo.