Wanda Nara y el regalo de papá Noel valuado en 90 millones de pesos

La empresaria Wanda Nara volvió a sacudir las redes sociales al presumir el contenido de la icónica caja naranja que la esperaba bajo el árbol esta Navidad.

Lejos de optar por un modelo clásico y minimalista, la conductora de MasterChef eligió una cartera que es considerada como una pieza de colección, por la dificultad que tiene conseguirla en el mercado. Se trata de la Hermès Picnic Birkin 25, con detalles de cuero Gold Swift y mimbre, con herrajes de paladio.

Según pudo apreciar la Agencia Noticias Argentinas, la cartera Hermes que Wanda recibió esta Navidad está valuada en 68.500 dólares, lo que equivale a un total de $ 91.753.695 pesos argentinos.

El modelo elegido por la empresaria busca emular la estética de una canasta de picnic, pero con detalles y texturas que la elevan a la máxima categoría de lujo, en lo que fue una colaboración con el diseñador Jean-Paul Gaultier.

Si bien se desconoce de si se trató de un auto regalo o de un regalo de su pareja, Martín Migueles, sin dudas Papá Noel no escatimó en gastos.