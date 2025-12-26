Subastan la primera camiseta que usó Lionel Messi en Rosario

Lionel Messi es una de las figuras más emblemáticas del mundo y todo lo que toca adquiere un valor impresionante. Las camisetas usadas por el astro argentino son objetos de muchísimo valor entre los coleccionistas y en las últimas horas, una de ellas rompió todos los esquemas: la camiseta del Club Abanderado Grandoli que usó cuando tenía cinco años.

Esta casaca sencilla y hecha de forma local en Rosario podría convertirse en una de las piezas más valiosas de la historia del fútbol. La prenda aparece en la temporada 3 de King of Collectibles:

The Goldin Touch, la serie de Netflix que sigue a Ken Goldin, el subastador más influyente del mundo de los coleccionables deportivos.

Allí se presenta como una de las joyas más extraordinarias del programa: la camiseta que Messi usó en 1993 jugando para el Club Abanderado Grandoli en Rosario, durante el primer torneo que ganó en su vida.

Más allá del impacto mediático, el verdadero valor de la camiseta está en su recorrido. Tras aquel torneo infantil, la prenda fue entregada por Salvador Aparicio al entrenador juvenil Pablo Alfieri, quien la conservó durante años junto a otras camisetas de su etapa como formador.

Tras su fallecimiento, pasó a manos de su hijo, Pablo Nicolás Alfieri, y luego, el 12 de mayo de 2008, a su nieto Ignacio Alfieri.

Desde entonces, la camiseta permaneció en la familia Alfieri, guardada como un recuerdo íntimo de los primeros pasos de un chico que, sin saberlo, se convertiría en el mejor futbolista del mundo.

En la serie, Ken Goldin anuncia que la camiseta será subastada y la presenta como una pieza única, capaz de romper récords. Sin embargo, hasta el momento no existe un enlace público ni un lote visible en el sitio oficial de Goldin Auctions. Tampoco hay información oficial sobre fechas, valor estimado o condiciones de venta.

Esto generó una fuerte expectativa —y también confusión— entre coleccionistas y fanáticos de Messi, que buscan sin éxito el link de la subasta. Según fuentes del mundo del coleccionismo, no sería extraño que se trate de una venta aún no publicada, una subasta privada o un lote que se hará público recién después de la emisión completa del programa.

Mientras tanto, la camiseta sigue siendo un símbolo poderoso:el objeto que conecta al Messi global con el Messi niño, el que jugaba en Rosario, lejos de los estadios europeos, cuando el sueño recién comenzaba.

En un mercado donde las camisetas usadas por Messi en finales de Champions o Mundiales alcanzan cifras millonarias, esta casaca abre un aspecto inexplorado hasta el momento. (Fuente: TN).