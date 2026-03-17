Recién después de 10 años pudo contar que lo abusaron y condenaron al autor

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó a 12 años de prisión a un hombre acusado de haber abusado del nieto de su pareja, de 7 años de edad, en la localidad de Ingeniero White.

Según la causa, que investigó la UFIJ N° 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron durante el verano de 2012, en el interior del domicilio que la abuela del niño compartía con el hombre. El resto de la familia había salido y la víctima quedó al cuidado del acusado.

El hombre -a quien no se identifica para preservar a la víctima- aprovechó esa situación para exhibirle material pornográfico, con el propósito de que el chico tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura y con el objetivo de desviar el desarrollo de la sexualidad, teniendo en cuenta su corta edad. Luego de ello, lo accedió de manera carnal.

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La víctima pudo contar lo que había vivido cuando cumplió 17 años, a través de un escrito que llegó a manos de su mamá, quien finalmente realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravada por haber sido cometida en perjuicio de un menor de trece años,

El acusado llegó al juicio en libertad, por decisión de la Justicia de Garantías, por lo que el fiscal solicitó su inmediata detención y el tribunal actuante rechazó ese pedido hasta que el fallo quede firme.