Detuvieron a un hombre por amenazar con un arma y un hacha a una mujer

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este martes a un hombre que estaba amenazando a una mujer con un hacha y un arma de fuego en el barrio Villa Caracol.

Según indicaron fuentes oficiales, el hombre, identificado como Víctor Andrés Cabral de 44 años de edad, se encontraba increpando a una mujer de 20 años, propietaria del lugar. La damnificada dijo no entender por qué motivo estaba tomando esa actitud el inquilino.

Requerido por las fuerzas de seguridad, Cabral se refugió en el departamento, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir para reducirlo. En el lugar, se encontró un revolver calibre 32 con cuatro cartuchos, tres de ellos percutados, un cuchillo y un hacha.

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El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo los cargos de amenazas agravadas y desobediencia.