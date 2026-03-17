Quiso robar un negocio, forcejeó con el dueño y quedó detenido

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este lunes a un hombre que había ingresado junto a otros dos, a un galpón industrial con intenciones de sustraer elementos del lugar, cuando fueron advertidos por el propietario, quien forcejeó con ellos y fue golpeado en la mano con un fierro.

El llamado al 911 indicaba que tres personas habían ingresado en el galpón ubicado en el Barrio Mara y estaban cargando herramientas y maquinaria del lugar en un camión que estaba en el interior del negocio. El dueño intervino en el momento del robo y fue golpeado por uno de los delincuentes en su mano. Tras el forcejeo, estos huyeron, pero se pudo dar con uno de los responsables tras un operativo de rastrillaje.

El aprehendido fue identificado como Marcos Ezequiel González de 27 años de edad, quien fue reducido en la intersección de Avellaneda y Guiraldes.

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Las actuaciones se labraron en la Comisaría Quinta, con intervención de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca bajo los cargos de robo en grado de tentativa y lesiones.