Del incendio a la gestión: una startup bahiense se suma al apoyo a los bomberos

Por estos días, mientras Chubut avanza en la reconstrucción tras los incendios que arrasaron amplias zonas de la provincia, en distintos puntos del país los cuarteles de bomberos voluntarios organizan colectas y reciben aportes para sostener su funcionamiento cotidiano.

La escena se repite: cuando el foco mediático se apaga, la necesidad de recursos sigue intacta. Bahía Blanca sabe de eso.

Este verano la ciudad vivió una sucesión de incendios de magnitud. Dos de ellos quedaron grabados en la memoria reciente: el que destruyó más de 350 autos incautados en un predio policial a la vera de la Ruta 51 y el que estuvo a metros de afectar las instalaciones del aeropuerto Comandante Espora.

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Detrás de cada sirena, hubo hombres y mujeres que dejaron todo para salir a combatir el fuego. Sostener esa respuesta no es sencillo.

En promedio, mantener un cuartel operativo cuesta alrededor de 10 millones de pesos por mes. Entre combustible, mantenimiento de móviles, equipamiento, seguros, servicios básicos y personal de guardia y apoyo, el presupuesto se tensiona al límite, especialmente en verano.

Desde los cuarteles explican que el funcionamiento cotidiano requiere recursos permanentes y personal clave como cuarteleros, administrativos y personal de limpieza, además del propio cuerpo activo, que puede ir de 15 a 50 bomberos.

Si bien el aporte de los estados provinciales es una base importante, la mayor parte del sostén diario depende del trabajo voluntario y solidario de la comunidad, a través de rifas, donaciones y contribuciones mensuales.

En ese contexto, una startup nacida en Bahía Blanca decidió involucrarse.

Se trata de CuotaQ, una plataforma de cobro automatizado diseñada para facilitar la gestión financiera de organizaciones sin fines de lucro, que anunció que permitirá el uso gratuito de su sistema durante un año a todos los cuarteles de bomberos voluntarios del país.

“CuotaQ nació para resolver un problema estructural e invisibilizado: la dificultad que enfrentan clubes, cooperadoras, ONG y asociaciones civiles para cobrar sus cuotas y abonos de manera eficiente. Cada vez que una cuota se paga es un entrenador que cobra, un chico que accede a una beca, un club que puede seguir funcionando. Y también, un cuartel de bomberos voluntarios que puede seguir operativo”, señaló el bahiense Danilo Luján, de 34 años, graduado en Economía en la Universidad Nacional del Sur y cofundador de la aplicación.

El peso de los insumos y el mantenimiento

El desafío presupuestario no es abstracto. Dentro de los insumos más costosos, los equipos autónomos —esenciales para intervenir en incendios de gran magnitud— representan una de las inversiones más importantes: cada uno cuesta entre 3.500 y 5.000 dólares, y el objetivo es que cada bombero cuente con el suyo.

El equipo estructural, que suele deteriorarse con rapidez, ronda los 2.000 dólares, sin incluir botas ni casco.

“El desgaste es bastante parejo en todo el equipamiento. Pero las mangueras o mangas son las que más se desgastan”, explicó Nora Cenci, del área de administración de los Bomberos Voluntarios de Coronel Dorrego, quien además señaló la necesidad de afrontar mejoras edilicias en el cuartel.

Desde los cuarteles advierten que el mantenimiento de los móviles representa cerca del 80% del presupuesto mensual y que durante el verano los costos se incrementan aún más por el consumo de combustible y lubricantes.

También describieron con crudeza el espíritu que sostiene el sistema: “En el instante que se escucha sonar la sirena es cuando, sin importar el horario ni el clima, los bomberos dejan todo y salen” y destacaron la formación y capacitación constante.

“La vocación pasa por pensar en llegar a tiempo para salvar bienes y, en el caso más extremo, una vida”.

Finalmente, invitaron a reflexionar “a cada persona que no ha considerado lo que cuesta sostener este servicio para que se acerque a colaborar y ayudar a que esta honorable institución siga sosteniéndose y creciendo, porque la comunidad se lo merece y nuestros bomberos también”.

Cruzó fronteras

CuotaQ fue creada por Luján junto al dorreguense Diego Tonietti con la intención de sistematizar cobros, donaciones y cuotas sociales en clubes, establecimientos educativos y organizaciones del tercer sector.

Lanzada en Bahía Blanca hace poco más de un año, la plataforma tuvo un crecimiento acelerado: entidades de Chile, México, Uruguay y España ya la utilizan para incrementar sus presupuestos y ordenar su administración.

La herramienta permite automatizar la recaudación, reducir la morosidad, disminuir costos operativos y acceder a reportes en tiempo real.

En términos simples, profesionaliza la gestión de ingresos en instituciones que, muchas veces, funcionan con estructuras voluntarias y escasos recursos administrativos.

Para mayor información sobre cómo anotarse visitar https://www.cuotaq.com/bomberos-2026