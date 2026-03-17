A tomar nota: los calendarios de la LBB Oro, LBB Plata y LBB Bronce
Descontando los días para el inicio de los torneos.
El próximo jueves será el punto de partida de los torneos que organiza la Asociación Bahiense, con la disputa -parcial- correspondiente a la fecha inaugural de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (LBB Oro), ex Primera.
La ABB estableció el calendario del primer tramo en sus tres categorías. Si bien cada una incluye el grueso de los partidos, las mismas pueden sufrir algún cambio, considerando solicitudes puntuales, básicamente por coincidencia de fechas o por la transmisión de streaming oficial en la LBB Oro.
Los jueves se destinaron a la LBB Oro, los viernes para la LBB Plata (ex Segunda) y los domingos se jugará la LBB Bronce (ex Tercera).
En caso de suspensiones, en la LBB Oro se reprogramará para el lunes siguiente, en LBB Plata irá el martes y LBB Bronce, el miércoles.
De todos modos, en la LBB Bronce habrá que evaluar fecha a fecha las localías y podrían desdoblarse las fechas entre domingo y miércoles.
LBB Oro
Participarán Bahiense del Norte, Barrio Hospital, Estudiantes, Estrella, Independiente, L.N. Alem, Liniers, Napostá, Olimpo, Pacífico, Pueyrredón y Villa Mitre.
Fecha 1: jueves 19/3: Napostá-Liniers, Pacífico-Estrella, L.N. Alem-Pueyrredón, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo. Pasa al lunes 23 Villa Mitre-Estudiantes.
Fecha 2: jueves 26/3.
Fecha 3: lunes 30/3.
Fecha 4: jueves 9/4.
Fecha 5: jueves 16/4.
Fecha 6: jueves 23/4.
Fecha 7: jueves 30/4.
Fecha 8: jueves 7/5.
Fecha 9: jueves 14/5.
Fecha 10: jueves 21/5.
Fecha 11: jueves 28/5.
Octavos: lunes 1/6, jueves 4/6 y lunes 8/6 (eventual).
Cuartos: jueves 11/6, lunes 15/6 y jueves 18/6 (eventual).
Semifinales: lunes 22/6, jueves 25/6 y lunes 29/6 (eventual).
Final: jueves 2/7, lunes 6/7, jueves 9/7, lunes 13/7 y jueves 16/7 (los dos últimos, de ser necesarios).
LBB Plata
Jugarán Altense (Punta Alta), Argentino, Ateneo (Punta Alta), Bahía Basket, Comercial, El Nacional, Espora (Punta Alta), La Falda, 9 de Julio, San Lorenzo, Sportivo Bahiense y Velocidad.
Fecha 1: viernes 20/3: San Lorenzo-9 de Julio, Ateneo-Altense, Sportivo-Bahía Basket, Argentino-Espora, Comercial-El Nacional y Velocidad-La Falda.
Fecha 2: viernes 27/3.
Fecha 3: martes 31/3.
Fecha 4: viernes 10/4.
Fecha 5: viernes 17/4.
Fecha 6: viernes 24/4.
Fecha 7: viernes 1/5.
Fecha 8: viernes 8/5.
Fecha 9: viernes 15/5.
Fecha 10: viernes 22/5.
Fecha 11: viernes 29/5.
Octavos: martes 2/6, viernes 5/6 y martes 9/6 (eventual).
Cuartos: viernes 12/6, martes 16/6 y viernes 19/6 (eventual).
Semifinales: martes 23/6, viernes 26/6 y martes 30/6 (eventual).
Final: viernes 3/7, martes 7/7, viernes 10/7, martes 14/7 y viernes 17/7 (los dos últimos, de ser necesarios).
LBB Bronce
Serán parte del torneo Bahiense del Norte B, Barracas, Bella Vista, Caza y Pesca Huracán Médanos, Fortín Club (Pedro Luro), Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich), Los Andes (Punta Alta), Pellegrini (Punta Alta), Sporting (Punta Alta), Sportivo Bahiense B, Velocidad y Whitense.
Fecha 1: miércoles 25/3: Velocidad B-Fútbol y Tenis, Sportivo B-Pellegrini, Whitense-Bella Vista, Los Andes-Barracas y Sporting-Bahiense B. Se adelanta al lunes 23 Fortín-Caza y Pesca.
Fecha 2: domingo 29/3.
Fecha 3: miércoles 1/4.
Fecha 4: domingo 12/4.
Fecha 5: domingo 19/4.
Fecha 6: domingo 26/4.
Fecha 7: domingo 3/5.
Fecha 8: domingo 10/5.
Fecha 9: domingo 17/5.
Fecha 10: domingo 24/5.
Fecha 11: domingo 31/5.
Octavos: miércoles 3/6, domingo 7/6 y miércoles 10/6 (eventual).
Cuartos: domingo 14/6, miércoles 17/6 y domingo 21/6 (eventual).
Semifinales: miércoles 24/6, domingo 28/6 y miércoles 1/7 (eventual).
Final: Domingo 5/7, miércoles 8/7, domingo 12/7, miércoles 15/7 y domingo 19/7 (los dos últimos, de ser necesarios).