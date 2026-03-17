Liga Argentina: Bahiense del Norte deberá jugar por la permanencia, pero tendrá una ventaja

Bahiense se apoyará en su gente para mantener su lugar en la elite nacional. Fotos: Archivo-La Nueva.

Bahiense del Norte deberá jugar por la permanencia en la Liga Argentina femenina de vóley, tras finalizar el pasado fin de semana la fase regular de la competencia.

El tricolor, que ya había terminado la primera etapa una semana antes, terminó noveno ya que Estudiantes de La Plata cayó ante Ferro (3 a 0) y perdió su última chance de meterse en los cruces por el título.

Así las cosas, el equipo de nuestra ciudad disputará una de las zonas entre los equipos que defenderán su plaza en la elite nacional.

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No obstante, Bahiense tendrá una ventaja por haber terminado noveno: jugará el triangular como local en el Manu Ginóbili, donde contó con un gran acompañamiento durante todo el torneo.

El tricolor se medirá ante y Estudiantes de La Plata (fue 13), el viernes 27 a las 21, y Vélez Sarsfield (terminó 12), el domingo 29 a las 20.

En la fase regular el elenco dirigido por Matías Pasquarella venció a ambos rivales en tie break. A la velezanas como visitante y al Pincha, como local.

En esta etapa, el que resulte tercero en el triangular disputará jugará por la permanencia ante el el último y anteúltimo de la otra zona que integrarán River, Instituto de Córdoba, Banco Provincia de La Plata y Náutico de Avellaneda.