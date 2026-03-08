Liga Argentina: Bahiense del Norte cerró la fase regular venciendo a Ferro y ahora deberá esperar

Bahiense del Norte derroto esta noche ante Ferro, en el partido que marcó el cierre de la fase regular para el elenco de nuestra ciudad en su primera participación en la Liga Argentina femenina de vóley, el certamen más importante a nivel clubes.

El tricolor se impuso en tie break, por 3 a 2, como visitante en el tercero de los últimos tres juegos.

El elenco dirigido por Matías Pasquarella ganó con los siguientes parciales: 24-26, 25-15, 25-16, 16-25 y 10-15.

Este resultado deja a Bahiense en la novena colocación, siendo el único de los 15 equipos que ya disputó los 14 juegos de la fase regular.

Por lo que el tricolor deberá esperar el cierre de la primera etapa y luego jugará por la permanencia.

*Cómo sigue

Tras la fase regular, que culminará el próximo fin de semana, los 15 equipos se dividirán en dos grandes caminos.

Los 8 primeros jugarán playoffs por el título, midiéndose 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5° al mejor de tres encuentros. Siempre el equipo mejor posicionado definirá de local.

Los otros 7 elencos, en tanto, se dividirán en dos grupos, uno de 4 y otro de 3 y se disputará en la sede del 9° y 10°.

De esas dos zonas, los últimos 3 jugarán la permanencia.

*El plantel

El equipo de esta noche fue con: Lourdes Araujo, Lucía López Araujo, Brunella Mamonde, Valentina Bicecci, Evelyn Mendoza, Malena Márquez, Máxima Álvarez, Ambar Fernández, Selene Kees, Malena Luque, Valentina Fernández, Tatiana Delgado, Selene Martínez y Martina Fojo.

*El camino de Bahiense

A lo largo de la fase regular, Bahiense del Norte consiguió 5 triunfos y 9 derrotas en sus 14 presentaciones.

En esta etapa, el tricolor si quedó con 21 sets y cayó en 35.

Así fue el camino partido a partido:

vs Boca Juniors: 0-3

vs River Plate: 3-1

vs Instituto: 2-3

vs Bell: 1-3

vs Gimnasia (LP): 0-3

vs Estudiantes (LP): 3-2

vs Villa Dora: 0-3

vs Sonder: 0-3

vs Náutico: 2-3

vs Banco Provincia (LP): 3-1

vs San Lorenzo: 1-3

vs San Isidro: 0-3

vs Vélez Sarsfield: 3-2

vs Ferro: 3-2