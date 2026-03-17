Estiman cosecha y exportación récord del agro pero con similar ingreso de dólares

La proyecciones de cosecha y de exportación del agro prevén un volumen récord para la campaña 2025/26 pero el ingreso de dólares se mantendría similar al registrado el año pasado, según reveló un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Al destacar el desempeño productivo previsto, el reporte remarcó que “tras varios ciclos atravesados por restricciones climáticas y vaivenes productivos, la campaña 2025/26 aparece como una revancha para el agro argentino”.

Las estimaciones ubican la producción total de granos en 160 millones de toneladas (Mt), “consolidando un escenario de fuerte recuperación”, según planteó el análisis al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas.

La cosecha fina dejó números récord tanto en trigo (29,5 Mt) como en cebada (5,6 Mt), y las estimaciones de la cosecha gruesa dejan también un máximo para el maíz (62 Mt), en tanto el girasol “tocaría su cosecha más alta del siglo (6,6 Mt)”.

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La soja queda por debajo de registros anteriores en términos de toneladas totales (48 Mt) pero mayormente explicado por una menor superficie, ya que “los rindes se estiman superiores a los de la campaña pasada”.

El informe destacó que “este salto en la oferta tendría su correlato en el frente externo: las exportaciones de granos y derivados podrían trepar a 113 Mt, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 Mt el récord previo de la campaña 2018/19, impulsado por un máximo histórico en los despachos de granos”.

Sin embargo, este escenario favorable no redundaría en una mayor recaudación a la registrada el año pasado. Al respecto, la BCR sostuvo que “considerando los precios de exportación vigentes para cada producto, se proyecta que el ingreso de divisas del sector en el Mercado Libre de Cambios alcance US$34.530 millones en 2026”.

De esta manera, la cifra sería prácticamente idéntica a la del 2025, cuando el sector Cereales y Oleaginosas aportó US$34.600 millones en el MLC, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

No obstante, la entidad recordó que a principios del año pasado estuvo vigente el llamado “dólar blend” que permitía liquidar el 20% de las exportaciones en el dólar CCL, por lo que estimó que “el total de divisas ingresadas contemplando ambos mercados alcanzó US$36.160 millones”.

Al explicar la estabilidad en el ingreso de divisas, hizo referencia al contraste entre los valores actuales de los granos y a la eliminación temporal de las retenciones en septiembre pasado, que produjo el anticipo de liquidaciones.

Al respecto, el reporte sostuvo que “la relativa mejora en el precio promedio de exportación para las oleaginosas y sus derivados industriales se compensa mayormente con las menores cotizaciones que se registran para la exportación de los cereales”.

Asimismo, señaló que “el adelantamiento de liquidaciones el último septiembre cuando estuvo vigente la eliminación temporaria de derechos de Exportación (DEX) explican la leve corrección interanual que se estima para el ingreso total de dólares del agro en 2026”.

En este sentido, desde la BCR indicaron que “el efecto intertemporal de dicho esquema se observa especialmente en el último trimestre del 2025, cuando el ingreso de divisas del agro tocó mínimos desde 2005 para igual período”.

La expectativa es que, a partir de marzo, con el ingreso de la cosecha gruesa, la tendencia termine de revertirse y la liquidación mensual de divisas del agro para prácticamente todos los meses que siguen “se ubique por encima del promedio del último lustro”.

En cuanto a la recaudación por Derechos de Exportación para el año vigente, y tomando en cuenta los seis principales complejos del agro (soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol), la entidad proyecta un ingreso para el Estado Nacional de US$4.650 millones, prácticamente sin cambios respecto del año pasado.

En este sentido, aclaró que “la reciente reducción en las alícuotas para los principales productos del agro compensa el efecto que tuvo en septiembre de 2025 la registración de ventas al exterior libres de retenciones, manteniendo el aporte total del campo en concepto de derechos de exportación relativamente estable”.

Los aportes estimados por complejo

Soja: US$ 3.420 millones (-6% interanual)

Maíz: US$ 720 millones (+30% interanual)

Trigo: US$ 300 millones (+21% interanual)

Girasol: US$ 115 millones (+60% interanual)

(Noticias Argentinas)