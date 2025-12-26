Se reavivó el fuego en los terrenos del Ejército
El fuego avanza por el campo de deportes. Trabajan bomberos y vecinos.
En horas de esta tarde se reavivó nuevamente el fuego que se había originado ayer en un amplio sector del predio del Ejército.
El fuego avanza por el campo de deportes y se acerca al Club de Golf.
En el lugar trabajan bomberos y vecinos.
El incendio comenzó cerca de las 15. El trabajo de los vecinos para contener el fuego también fue clave en el momento de mayor expansión.
Anoche, con una gran superficie quemada -en su mayoría pastizal, árboles y arbustos-, persistían algunos focos de fuego, que siempre estuvieron bajo el control de las fuerzas de seguridad: Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.
Esta mañana representantes de las sociedades de fomento de los barrios Parque Norte y Altos del Norte reclamaron por seguridad y cortafuegos para evitar mayores inconvenientes a futuro.
NOTICIA EN DESARROLLO