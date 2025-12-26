Se reavivó el fuego en los terrenos del Ejército

En horas de esta tarde se reavivó nuevamente el fuego que se había originado ayer en un amplio sector del predio del Ejército.

El fuego avanza por el campo de deportes y se acerca al Club de Golf.

En el lugar trabajan bomberos y vecinos.

El incendio comenzó cerca de las 15. El trabajo de los vecinos para contener el fuego también fue clave en el momento de mayor expansión.

Anoche, con una gran superficie quemada -en su mayoría pastizal, árboles y arbustos-, persistían algunos focos de fuego, que siempre estuvieron bajo el control de las fuerzas de seguridad: Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.

Esta mañana representantes de las sociedades de fomento de los barrios Parque Norte y Altos del Norte reclamaron por seguridad y cortafuegos para evitar mayores inconvenientes a futuro.

NOTICIA EN DESARROLLO