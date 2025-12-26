Vecinos de Parque Norte y Altos del Norte reclaman por cortafuegos y control de malezas

El voraz incendio ocurrido este jueves en el sector de los barrios Parque Norte y Altos del Norte motivó a los vecinos a reclamar por seguridad y cortafuegos para evitar mayores inconvenientes a futuro.

Claudia Guerri y Ana Sibilia, representantes de las sociedades de fomento de ambos barrios, hablaron esta mañana e indicaron que se necesita sanciones fuertes para quienes no limpian su terreno y normas de seguridad más estrictas para las tierras municipales y del Ejército.

"La desidia que hay en los campos que nos rodean es preocupante, a pesar de ser zona urbana, nadie los controla. Además, el Ejército; no hacen contrafuegos lo cual es super peligroso. Todos los años estamos esperando el momento de los incendios", indicó Guerri, en diálogo con Panorama, por LU2.

"Ya pasó, cuando fue el incendio sobre Circunvalación, que afectó una parte de atrás de las Calandrias, estábamos rogando que el viento no viniera para nuestro lado, porque si el viento venía para acá nos afectaba a nosotros. Y lo del V Cuerpo que rodeó a las Magnolias, a los Muñecos, a los Altos del Comando y que vino hacia nosotros, pasa todos los años. Tiene que haber una ley y un control hacia el Ejército que desmalece y hacia esos terrenos que están entre Altos del Comando, sobre Vera y Parque Norte, que nadie los controla", gracias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Estamos expuestos de todos los sectores en el barrio porque todos los pastos están altos y somos muchos quienes vivimos acá. Hay algunos terrenos que todavía, desgraciadamente, no les cortan la maleza los dueños. Este es un barrio en pleno crecimiento, pero hay algunos dueños que no están construyendo. Entonces, lidiamos con eso todo el año, porque no cortan el pasto, entonces no están todos mantenidos de manera uniforme", agregó Ana Sibilia.

Todavía no se pudo determinar el motivo del inicio del foco ígneo. Más allá de eso, el reclamo por acceso a agua potable y mayores medidas por parte del Municipio en cuento a sanciones para quien no mantiene su terreno en condiciones, está latente.

"No sabemos todavía, con certeza. Y si es intencional, es lamentable, porque estamos expuestos todos", mencionó.

"Ayer estuvimos con el coordinador de delegados, con el delegado, con todos. Los controles desde el Municipio tienen que ser más estrictos. Por ejemplo, en nuestro sector de Altos del Norte, que tenemos muchísimos terrenos con pastizales altos, la cebadilla está seca. A los dueños no les interesa, no vienen a cortar. Así en nuestro sector también de Parque Norte, tenemos muchos lotes abandonados. Lo que necesitamos es un control riguroso, con multas altas. Estamos cansados", cerró Sibilia.