Los equipos de Primera empiezan a mover las figuritas de cara al torneo de 2026
Algunos nombres se van confirmando. Hay dos equipos que no tienen entrenador confirmado.
El mercado de pases entre los equipos de Primera empezó a tirar los primeros confirmados de cara a la temporada 2026, que estará comenzando en marzo.
Por el momento, en el recambio, Napostá, Bahiense del Norte y Pacífico son los que se aseguraron jugadores de peso.
Algunos están sondeando, otros esperando respuestas y, los menos, tienen muy poco definido o algo "guardado".
Los únicos que no cuentan con entrenador son Estudiantes, tras la salida de Ariel Ugolini (a Pueyrredón) y Olimpo, ya que Juan Cruz Santini debe hablar con la dirigencia.
En cuanto a jugadores, Napostá, a quien dirigirá otro año Fabricio Piccinini, es quien metió el pase más fuerte hasta el momento, sumando a Marcos Diel (ex Olimpo), manteniendo a Leonel Alemañy y con la firme posibilidad de cerrar a Fausto Depaoli (ex Villa Mitre).
Pacífico, con Mauro Richotti en el banco, tendrá más gol, en las manos de Tomás Bruni (ex Napostá), y repatrió a un hijo de la casa: Joaquín Larrandart (ex Napostá). Además, confirmó la continuidad de Branco Salvatori, Santiago Loos y Valentín Cortés.
Bahiense del Norte, que tendrá un año más como entrenador a Alejandro Navallo, se aseguró tiro con Guido Muzi (ex Napostá), manteniendo a Augusto Lamonega, Eddie Roberson, Juan Pedro Hollender, Tomás Bonivardo, Bruno Lozano, Sebastián Luengo, Leonel Ruggero, Emiliano Andino y Juan Cruz Hoya.
Estrella mantuvo al entrenador Walter Romerniszyn y por ahora cuenta con Santiago Quiroga, Tomás Peña, Federico Macías y Fausto Herrera.
L.N. Alem, con Hernán "Pancho" Jasen como flamante entrenador, tiene a Patricio Zapata y Tomás Scolari.
En Villa Mitre se reunirán el lunes con el entrenador Emiliano Menéndez, mientras se puede confirmar a Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem (estos últimos dependiendo de la participación en la Liga Argentina), Lautaro Cavero y Lionel Gómez Lepez.
Esperan respuesta, el lunes, de Franco Amigo y Ramiro Heinrich.
Los seis restantes (Barrio Hospital, Estudiantes, Indedependiente, Liniers, Olimpo y Pueyrredón) se encuentran en charlas.