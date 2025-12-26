Los equipos de Primera empiezan a mover las figuritas de cara al torneo de 2026

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezfe

Instagram: ferodriguez_

El mercado de pases entre los equipos de Primera empezó a tirar los primeros confirmados de cara a la temporada 2026, que estará comenzando en marzo.

Por el momento, en el recambio, Napostá, Bahiense del Norte y Pacífico son los que se aseguraron jugadores de peso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Algunos están sondeando, otros esperando respuestas y, los menos, tienen muy poco definido o algo "guardado".

Los únicos que no cuentan con entrenador son Estudiantes, tras la salida de Ariel Ugolini (a Pueyrredón) y Olimpo, ya que Juan Cruz Santini debe hablar con la dirigencia.

En cuanto a jugadores, Napostá, a quien dirigirá otro año Fabricio Piccinini, es quien metió el pase más fuerte hasta el momento, sumando a Marcos Diel (ex Olimpo), manteniendo a Leonel Alemañy y con la firme posibilidad de cerrar a Fausto Depaoli (ex Villa Mitre).

Pacífico, con Mauro Richotti en el banco, tendrá más gol, en las manos de Tomás Bruni (ex Napostá), y repatrió a un hijo de la casa: Joaquín Larrandart (ex Napostá). Además, confirmó la continuidad de Branco Salvatori, Santiago Loos y Valentín Cortés.

Bahiense del Norte, que tendrá un año más como entrenador a Alejandro Navallo, se aseguró tiro con Guido Muzi (ex Napostá), manteniendo a Augusto Lamonega, Eddie Roberson, Juan Pedro Hollender, Tomás Bonivardo, Bruno Lozano, Sebastián Luengo, Leonel Ruggero, Emiliano Andino y Juan Cruz Hoya.

Estrella mantuvo al entrenador Walter Romerniszyn y por ahora cuenta con Santiago Quiroga, Tomás Peña, Federico Macías y Fausto Herrera.

L.N. Alem, con Hernán "Pancho" Jasen como flamante entrenador, tiene a Patricio Zapata y Tomás Scolari.

En Villa Mitre se reunirán el lunes con el entrenador Emiliano Menéndez, mientras se puede confirmar a Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo, Julián Lorca, Manuel Iglesias, Ignacio Alem (estos últimos dependiendo de la participación en la Liga Argentina), Lautaro Cavero y Lionel Gómez Lepez.

Esperan respuesta, el lunes, de Franco Amigo y Ramiro Heinrich.

Los seis restantes (Barrio Hospital, Estudiantes, Indedependiente, Liniers, Olimpo y Pueyrredón) se encuentran en charlas.