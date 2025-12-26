Los clubes para la Tercera división, incluyendo el regreso de Bella Vista, después de 40 años

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Por estos días están evaluando cuántos equipos participarán de la Tercera división, categoría que la Asociación Bahiense volverá a contener a partir de 2026, tras su desaparición en 1985, previo a unificar Primera, Segunda y Tercera, en 1986, y dividirse, desde 1987, únicamente en Primera y Segunda.

A los cuatro que venían participando en Segunda -Pellegrini, Los Andes, Whitense y Barracas-, quienes a raíz de este cambio descendieron la última temporada, se sumaron, por ahora, Caza y Pesca Huracán Médanos, Sporting (Punta Alta), Bahiense del Norte B, Sportivo Bahiense B, Comercial B, Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) y Fortín Club (Pedro Luro).

Uno que aparecía entre los posibles candidatos a incorporarse era Villa Mitre, quien finalmente no se inscribiría, al igual que Estrella.

El que regresará al básquetbol de la ciudad es Bella Vista -aunque aún no presentó la nota con el pedido oficial-, en principio, participando únicamente en esta categoría.

"Hace tiempo que veníamos con intenciones de incorporar básquet recreativo en la institución con la propuesta de desarrollar la actividad; apareció con una propuesta Pablo De Cascos (ex DT de Barrio Hospital) y haremos una prueba piloto, así como lo hicimos con el voley o el handball. La idea es sumar otra actividad. Será una linda experiencia", le dijo a "La Nueva" el presidente, Gustavo Vásquez.

Bella Vista formó parte de los torneos de la ABB entre 1977 al 1985, y se desafilió en 1986.

En caso de oficializar su participación, Bella Vista tendrá prioridad por encima de los clubes de Bahía que pretendan sumar un equipo B.

En función de la cantidad de participantes que pueda reunir la ABB, el torneo contará con 12 o 16 equipos.

En tal sentido, Estudiantes está aguardando si hay cupo para poder jugar.

Respecto de los entrenadores, ya tienen confirmados Pellegrini (Juan Sergio Palumbo -sólo resta oficializarlo-), Barracas (Albano Schneider), Caza y Pesca (Gabriel Asnes), Sporting (Ian Costa) y Bahiense B (Santiago Cappa).