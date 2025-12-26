“Tengo miedo”: el ex juezdel triple crimen con sello narco denunció amenazas

El juez Fernando Pinos Guevara, quien estuvo a cargo del caso que investiga el triple crimen con sello narco, denunció haber sido víctima de robos y amenazas, a la vez que expresó: “Tengo miedo”.

El magistrado señaló: “El primer hecho ocurrió el 2 de noviembre y otro durante la Nochebuena. Son amedrentamientos dirigidos a mi persona con el objetivo de venganza".

“Nosotros volvíamos de una fiesta de 15, llegamos a las 6 de la mañana, estacionamos la camioneta para meterla en el garaje, manejaba mi esposa. Yo me bajo, allí aparece un auto a contramano con cinco hombres y tres de ellos estaban armados con pistolas calibre 9 milímetros”, recordó.

Uno de los ladrones abordó a Pinos Guevara, le colocó el arma en la sien, al tiempo que los demás delincuentes se dirigieron hacia el rodado donde se encontraban la suegra, la esposa y los hijos del matrimonio.

De acuerdo a su testimonio, el agresor le sacó la llave del auto y el celular: “Le pedí para retirar a mis hijos del auto y me apuntó de vuelta en la nuca, mientras los niños les entregaron sus teléfonos hasta que aparecieron otros dos vehículos que circulaban por la zona, tocaron bocina y se fueron”.

La camioneta fue recuperada a las pocas horas en el barrio Fuerte Apache, los malhechores abandonaron el lugar y los celulares no se encontraron.

El segundo acontecimiento ocurrió en el festejo de Nochebuena, momento en el que la familia concurrió a una vivienda de fin de semana. Cuando regresaron, hallaron su domicilio “todo dado vuelta”: “Se llevaron una consola de mi hijo y otros objetos sin tanto valor”.

“Abrieron una urna con cenizas, tiraron un reloj de oro y una caja fuerte. La idea no era robar nada, sino que querían que sintamos pánico. Nos dejaron un mensaje", manifestó.

En este sentido, confirmó que desde este miércoles hay una consigna policial en su domicilio, por lo que pidió a las autoridades que no cese la medida: “La seguridad de mi familia es mi prioridad y está en grave riesgo”.

“Espero que la custodia se mantenga por un tiempo y no esté solamente durante la exposición pública del caso porque tengo miedo de que suceda algo más”, añadió.

El funcionario judicial consideró que su rol en la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez generó “muchas cosas” a pesar de que tiene otros expedientes referidos a organizaciones narcocriminales.

“Esta situación ya la venía presumiendo hace unos meses. Sospechaba que nos podía hacer algo y finalmente se confirmó”, expresó Pinos Guevara. (NA)