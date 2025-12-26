Bahía Blanca | Viernes, 26 de diciembre

Aplausos.

Impro Delivery se presentará todos los viernes de enero en Monte Hermoso

Las funciones tendrán lugar en el Centro de Convenciones, en Faro Recalada y Pedro de Mendoza.

Cordi, Marchegiani y Macchi.

Luego de un año de reencuentro con el público con más de quince funciones exitosas, Impro Delivery - Clásico se presentará todos los viernes de enero a las 22:30 en el Centro de Convenciones de Monte Hermoso, en Faro Recalada y Pedro de Mendoza.

El grupo, interpretado por los infalibles y auténticos artistas de la inmediatez, Pablo Macchi, Rubén Cordi y Marcos Marchegiani —bajo la dirección de Alexis Mondelo—, serán desafiados en forma constante por el público, quienes pondrán a prueba la capacidad inventiva, la originalidad y la versatilidad de los actores y músico. 

Las entradas se pueden conseguir en el local ubicado en Viega 10. 

"Creatividad, velocidad mental, la ocurrencia del público y un estilo propio se combinan para inventar relatos donde la palabra y el cuerpo se conjugan para dar vida a Impro Delivery", anticiparon.

