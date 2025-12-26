Lo grabaron robando mercadería: había sido aprehendido tres veces en los últimos 30 días

Un hombre de 38 años fue aprehendido esta tarde, en Cabo Farina al 300, acusado de robo, atentado y resistencia a la autoridad.

Personal policial del Gabinete Investigativo de la Comisaría Segunda recibió un llamado desde un comercio ubicado en Estomba al 200, quien informó que alrededor de las 16 una persona, mediante maniobras engañosas, sustrajo de una estantería un joystick marca Sony para PlayStation.

Con las cámaras de seguridad del comercio, además de las pruebas fílmicas del Centro Único de Monitoreo Municipal, se logró identificar a Claudio Bruna (38 años) y así establecer un operativo cerrojo para localizarlo.

Una vez interceptado, el delincuente intentó huir y agredió a los policías con golpes de puño y patadas, aunque fue rápidamente reducido y aprehendido.

Bruna quedó a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La policía también detalló que el detenido posee amplios antecedentes por delitos contra la propiedad y que en el último mes fue aprehendido en tres oportunidades: por tentativa de hurto, por robo y, nuevamente -el pasado 31 de octubre- por hurto, todas bajo intervención de la Fiscalía de Flagrancia.