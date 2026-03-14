Operativo y clausura de una fiesta privada

Las autoridades clausuraron esta mañana una fiesta privada que se estaba desarrollando en una vivienda ubicada en Charcas al 2.700, informaron fuentes oficiales.

Desde la comuna indicaron que personal del área de Fiscalización, de la Guardia Urbana y efectivos policiales concurrieron al sitio tras denuncias de vecinos realizadas al 109 por ruidos molestos.

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Los voceros señalaron que se encontraban reunidas alrededor de 60 personas, por lo que procedieron al desalojo del lugar.

Finalmente labraron una infracción por la falta de habilitación y permiso para el evento.