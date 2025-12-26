Cortan la Ruta 113 por falta de visibilidad por un incendio de pastizales

Un importante incendio de pastizales se desató esta tarde en las inmediaciones de la Ruta 113, a la altura del kilómetro 18, afectando campos de la zona conocidos como "El Deseo".

El foco ígneo generó complicaciones en el tránsito y requirió un intenso despliegue de los servicios de emergencia.

El aviso del incendio se recibió alrededor de las 17 y las autoridades confirmaron que no hay viviendas en peligro y que el fuego solo afecta pastos naturales, aunque la densidad del humo sobre la cinta asfáltica obligó a tomar medidas drásticas.

Sobre las 18 se dispuso el corte total de ambas manos de la Ruta 113 (camino a Pehuen Co) debido a la nula visibilidad.

En el lugar trabaja la totalidad de las dotaciones de los bomberos voluntarios de Pehuen Co, con apoyo de un móvil policial de la misma localidad.

De manera simultánea, se registra otro foco ígneo sobre la Ruta 249, a la altura del basurero municipal. En este sector trabajan bomberos voluntarios de Punta Alta, la Policía Comunal de Punta Alta y el Comando de Prevención Rural (CPR).

Se solicita circular con extrema precaución en la Ruta 249 debido a la presencia de humo. Se recomienda a los conductores evitar la zona de la Ruta 113 hasta que las autoridades informen la reapertura de la calzada.