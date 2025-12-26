ABSA informó que por el temporal que azota a Bahía, la zona norte se encuentra sin luz y sin agua

ABSA informó que como consecuencia del temporal que azota Bahía Blanca, se registra un corte de energía que afecta el Bombeo Patagonia.

Por esta situación, está interrumpido el suministro de agua en los barrios: Harding Green; 9 de noviembre; Stella Maris; Don Bosco; Solares Norte; El Maitén; El Nacional; San Agustín; Altos de Bahía; Palos Verdes; Patagonia; Nueva Espora; Patagonia Norte; Viajantes del Sur; Luz y Fuerza; San Jorge; San Vicente; BACE; Villa Aeropuerto; La Reserva; La Cañada; Las Acacias; y Aldea Romana.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar el agua de red disponible, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.