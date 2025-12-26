"Situación crítica”: la UIA alertó por la situación de las pequeñas y medianas industrias.

La actividad industrial cayó 6% en noviembre, según los datos proyectados por la UIA. En su informe presentó un análisis de la actividad industrial en noviembre de 2025, en el que surge una caída interanual y mensual en varios sectores.

Se prevé una disminución de la actividad industrial del -6% interanual y -1% mensual en noviembre, influenciada por menos días de actividad debido a feriados. ​

La producción en construcción cayó significativamente, con despachos de cemento y el índice Construya mostrando descensos de -7,7% y -7,1%, respectivamente, y una demanda interna debilitada.

La producción de autos disminuyó -22% por feriados y baja en ventas internas, mientras que la producción de bebidas cayó -6,9%. En tanto, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales también mostró una baja del -5,8%.

A pesar de la caída en la mayoría de los sectores, el patentamiento de maquinaria industrial y la producción de acero experimentaron ligeras subidas de +0,9% y +0,4%, respectivamente. ​

El reporte de la UIA explicó que “la heterogeneidad sectorial es notable, con solo la refinación de petróleo y la producción de motos recuperando niveles de 2022”.

En cambio, “las PyMEs enfrentan una situación crítica, con una caída acumulada de producción del -4,1% y del empleo del -4,6% en el tercer trimestre de 2025”.

Un 81% de las PyMEs reporta presión de costos y el 37% ha perdido participación en el mercado interno debido a la competencia importada, especialmente de productos chinos. ​

Los indicadores de producción y confianza permanecen en zona contractiva, reflejando un entorno desafiante para la industria, señaló la central fabril. En comparación con 2022 y 2023, la actividad industrial se mantiene un 10% por debajo de los niveles previos. ​

La producción industrial acumulada hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento del +3,1% respecto al mismo periodo de 2024, aunque sigue siendo inferior al acumulado de 2023. ​

Sectores como el de bienes de capital y los insumos para la construcción presentan un desempeño positivo, aunque aún están por debajo de los niveles de 2023. ​

Este informe destaca la necesidad de abordar los desafíos estructurales que enfrenta la industria para fomentar una recuperación sostenible. (NA)