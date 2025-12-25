Las ventas navideñas crecieron 1,3% interanual: qué rubros registraron las mayores subas

Las ventas minoristas por Navidad crecieron 1,3% este año frente a 2024. El ticket promedio fue de $36.266, de acuerdo con los datos que difundidos este jueves por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A la hora de hacer las compras navideñas, los consumidores se concentraron en ofertas y segmentos económicos.

“Si bien se registró una mayor previsibilidad en los precios, la demanda se concentró en segmentos económicos y ofertas específicas, traccionada principalmente por herramientas de financiación extendida y el impacto, en algunos casos, de bonos provinciales que compensaron parcialmente la debilidad de los ingresos corrientes”, destacó la entidad.

El rubro que registró un mayor crecimiento entre el martes 23 y miércoles 24 de diciembre fue el de perfumería, al anotar un alza de 27,8% contra el mismo periodo de 2024. Mientras el sector de juguetería cayó 6,6%.

Los comerciantes sostuvieron que el desempeño de las ventas presentó un balance dispar. El 32,7% señaló que los resultados fueron mejores de lo esperado, mientras el 21,4% consideró que estuvieron por debajo de sus previsiones. En tanto, el 45,9% afirmó que las ventas se ubicaron en línea con lo que habían proyectado.

Rubro por rubro

De los seis rubros relevados por CAME, solo tres aumentaron las ventas en la comparación interanual. Los que crecieron fueron Perfumería; Calzado y marroquinería e Indumentaria.