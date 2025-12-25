Las exportaciones totalizan casi US$80.000 millones en once meses

Las exportaciones argentinas totalizaron US$79.592 millones entre enero y noviembre del 2025, lo que implica un alza del 9,5% respecto al mismo periodo del año pasado, según reveló un informe de la consultora Politikon Chaco.

El reporte puntualizó que los envíos al exterior totalizaron 132,2 millones de toneladas en cantidades, creciendo 13,8% interanual, señalando que “esta situación denota una caída en los precios promedio de exportación que es del -3,7%”.

Exportaciones por regiones

Analizando las exportaciones según las regiones geográficas del país, el análisis detalló que la región Pampeana, en línea con el comportamiento histórico, concentró el 70,0% del total exportado por un monto de US$55.750 millones.

Le siguen la Patagonia con el 14,3% (por US$11.381 millones), el NOA con el 6,9% (US$5.530 millones), Cuyo con el 4,9% (US$3.899 millones), Otros con 2,2% (US$1.716 millones) y cierra el NEA con el 1,7% (US$1.317 millones).

Observando su variación relativa, la consultora detalló que “todas las regiones presentaron incrementos de sus exportaciones medidos en USD FOB, aunque con ciertas brechas de desempeños”.

Al respecto, precisó que la región NEA, que es la de menor volumen de exportación, es hasta el momento la que muestra mayor crecimiento interanual (+24,0%) mientras que la Patagonia presenta el segundo mayor crecimiento (20,2%).

Un poco más atrás se ubicaron el NOA (+15,7%), Otros (+12,5%) y, finalmente, Cuyo (+4,6%) y la Pampeana (+7,0%) presentaron los avances más leves, siendo las únicas con subas de un solo dígito.

Asimismo, el informe indicó que “si se analiza las exportaciones en cantidades (millones de toneladas), la Pampeana explicó el 75,8% de las mismas, pero quien mostró la mayor expansión interanual fue la Patagonia con +36,5%”.

Exportaciones por provincias

El estudio aportó que la provincia de Buenos Aires fue el distrito con el mayor monto de exportaciones en el período analizado: sus ventas al exterior fueron por US$28.766 millones (36,1% del total), mayormente explicada por exportaciones de manufacturas industriales (MOI) con el 37% del total bonaerense.

En segundo lugar se ubicó la provincia de Santa Fe con exportaciones por US$14.150 millones (17,8% del total) con fuerte predominio de las manufacturas agropecuarias (MOA) que explican 77 de cada 100 dólares de las exportaciones santafesinas.

La provincia de Córdoba completó el podio con un total de US$9.729 millones (12,2% del total), apoyada principalmente por manufacturas agropecuarias y productos primarios que explicaron en conjunto el 85% del total de ventas al exterior.

En el otro extremo del ranking, el reporte reflejó que las tres provincias con menor volumen exportado fueron Corrientes con US$295 millones (0,4% del total), La Rioja con US$152 millones (0,2%) y Formosa con US$44 millones (0,1%). (N/A)