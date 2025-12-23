Récord de exportaciones de trigo en diciembre: dejarían ingresos por más de U$S500 millones

La campaña de trigo 2025/26 arrancó con exportaciones récord en diciembre, según analizó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se estiman embarques por casi 2,5 millones de toneladas, una marca histórica para el mes. Prácticamente, duplica los despachos del mismo lapso de 2024.

A valores FOB de exportación del momento, esas 2,5 millones de toneladas calculadas por la BCR equivalen a unos 520 millones de dólares. Sin embargo, los expertos advierten que la abundante oferta global arrastra los precios a la baja.

“Cerrando el primer mes de la campaña 2025/26 de trigo, y de la mano de una producción que rompe todas las marcas históricas con una estimación de GEA-BCR de 27,7 millones de toneladas, el desfile de camiones a puertos ha marcado el paisaje del Gran Rosario”, planteó el trabajo de la BCR, elaborado por Matías Contardi, Franco Pennino y Emilce Terré.

Sobre la base del flujo de buques del nodo Up River Paraná, informado por NABSA, se estiman embarques de trigo para este diciembre por 2,48 millones de toneladas, un récord histórico que prácticamente duplica el volumen del mismo mes año pasado y supera, incluso, al máximo anterior de 2,3 millones de diciembre de 2021.

En materia de precios, la Argentina tiene hoy el FOB de trigo más competitivo del mundo, lo que da impulso a los embarques del cereal que no solo encuentran mercado en la tradicional plaza brasileña, sino que se despachan a países mucho más alejados como el sudeste asiático.

En particular, China completó sus primeras compras de trigo argentino en tres décadas, cuando normalmente el gigante asiático tiende a abastecerse principalmente con producción australiana, históricamente más conveniente debido a la cercanía geográfica entre los países.

En 2025, Brasil quedó relegado de su histórico rol de principal destino para el trigo argentino. Ahora, el cereal local tiene como primer comprador a Indonesia (que lleva 0,46 millones) y Vietnam (0,41 millones) y en tercer lugar Brasil, con compras por 0,40 millones.

Si se agrega Bangladesh con el cuarto puesto (0,34 millones), los tres países asiáticos explicarían la mitad de los embarques de trigo estimados para el último mes del año.

Se destaca que, de alcanzarse solo ese volumen de embarques a Brasil en diciembre, sería el total más bajo para el mes desde 2020, cuando se exportaron 0,31 millones de toneladas.

“La alta diversificación de destinos y los importantes volúmenes embarcados hacia compradores no tan habituales para esta época del año son una buena noticia para el trigo argentino, ya que la alta competitividad en precios permite colocar la abundante oferta de la campaña histórica que está atravesando Argentina”, indicó el reporte.

La oferta mundial tiende a precios más bajos

Las malas noticias llegan del lado de los precios. Si bien la cosecha 2025/26 está destinada a hacer historia en Argentina, los campos del resto del mundo han tenido una performance sobresaliente y más importante aún, siete de los ocho principales países exportadores incrementaron su producción este año.

Según las estimaciones de la agencia privada SOVECON, en Rusia se habrían levantado 88,8 millones de toneladas de trigo. En Australia se está terminando de cosechar una campaña apuntada en 37 millones. En la Unión Europea (UE), el volumen cosechado de trigo ascendió hasta los 144 millones de toneladas luego de un “fatídico ciclo 2024/25”. Todo ello, ha llevado a un nivel de producción récord y ha presionado las cotizaciones.

A la hora de evaluar los precios de exportación, el FOB argentino es el más barato, entre los U$S198 y U$S 205 por tonelada, según el nivel de proteína negociado.

“Esto le permite llegar a destinos que no son los habituales y poder colocar un mayor número de granos en el mercado internacional. En un escenario de oferta global abundante y de un techo que todavía no se termina de vislumbrar, el nivel de suministros le ha puesto un límite al alza en las cotizaciones”, indicaron. (con información de TN)