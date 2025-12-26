Bahía Blanca | Viernes, 26 de diciembre

La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 27 de diciembre en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronosticó para este sábado 27 de diciembre una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 31 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será templado a cálido. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudoeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo cálido y soleado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del Sudoeste rotando al Sudeste. El índice de radiación
ultravioleta es muy alto. La visibilidad será buena.

La noche será templada con cielo despejado y se estima para media noche una temperatura de 19 grados centígrados.

