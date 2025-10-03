Axel Kicillof recorrió Mar del Plata: “Con este plan económico la industria está condenada”

Al encabezar una recorrida en el Parque industrial de Mar del Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró este viernes que con el plan económico del gobierno de Javier Milei “la industria está condenada”.

“Cada vez es más difícil producir en la Argentina. Con este plan económico, la industria está condenada y hay una sola actividad a la que le está yendo bien: la especulación financiera”, consideró el gobernador, quien visitó la ciudad balnearia junto al candidato a diputado nacional Jorge Taiana.

En esa línea, Kicillof describió la política macroeconómica del Gobierno como “totalmente anti-productiva”, porque “dolarizó los costos, abrió las importaciones y paralizó por completo el mercado interno”, describió el mandatario provincial.

“El Estado y el sector privado no van por carriles separados, ya que las empresas invierten cuando hay rutas, puertos e infraestructura adecuada: no hay que elegir entre uno u otro, sino trabajar de manera conjunta y pensando en el futuro”, argumentó el gobernador.

Durante la visita de Kicillof a las plantas de las compañías Lamb Weston, Lucciano’s y Norgreen S.A. estuvieron presentes también el director de Aguas Bonaerenses (ABSA), Jorge Paredi; las subsecretarias de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain. (Fuente: NA).