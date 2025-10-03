Panamericano de Softbol: habrá cambios en la circulación vehicular para un sector del Parque de Mayo

En el marco del Campeonato Panamericano de Sóftbol a desarrollarse en la ciudad desde este domingo 5 hasta el sábado 11 de este mes, se han evaluado medidas de ordenamiento vial tendientes a mejorar la movilidad en el sector del Parque de Mayo.

Se determinó que el acceso ubicado en la intersección de Avenida Alem y calle Florida funcionará únicamente en sentido de ingreso al Parque.

La medida responde a que el egreso por dicha intersección presenta una condición de riesgo vial, al no contar con semaforización para ese sentido de circulación, a diferencia de los demás movimientos de la intersección.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Al destinarlo exclusivamente como ingreso, se reduce la conflictividad vehicular y se incrementan los niveles de seguridad vial en el cruce.

Asimismo, se habilitó una nueva apertura de calzada que vincula este acceso con calle Witcomb, generando un punto alternativo de ingreso y egreso en el sector de canchas.

Esta intervención permite una mayor fluidez vehicular, optimiza la conectividad interna del Parque y refuerza la vinculación con la trama urbana circundante.