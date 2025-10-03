El pronóstico: así estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 4 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satemet pronostica para este sábado 4 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será nuboso e inestable, precipitaciones hacia el mediodía. El viento tendrá intensidad de moderado del Noroeste rotando al Oeste y la visibilidad será buena.
En la tarde el tiempo será nuboso con precipitaciones y ocasionales tormentas.
El viento tendrá intensidad de moderado en aumento a regular con ráfagas de fuerte del Sudoeste y Sur. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será regular a buena.
La noche será fría con nubosidad variable y se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.