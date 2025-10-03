Bahía Blanca | Viernes, 03 de octubre

Se anuncia un alerta amarilla por tormentas y viento fuerte para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional resalta que abarcará a Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

Archivo La Nueva.

Si bien no habrá fenómenos relevantes durante la madrugada, el pronóstico del tiempo anticipa que en la jornada del sábado predominará la lluvia y el viento fuerte.

Así el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en horas de la mañana y por la tarde en Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

Se esperan precipitaciones y tormentas de intensidad mayormente débil a localmente moderada, con acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros.

Tras el paso de las tormentas, podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h.

Las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la tarde noche quedando sin fenómenos para la medianoche.

La temperatura rondará los 15 grados centígrados y la máxima podría alcanzar los 24 grados.

 

El domingo, en tanto, no habrá lluvias, pero el cielo estará nuboso. La mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 14.

Para Monte Hermoso y Sierra el clima también anticipa lluvias y fuertes vientos.

