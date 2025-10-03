Se anuncia un alerta amarilla por tormentas y viento fuerte para este sábado

Si bien no habrá fenómenos relevantes durante la madrugada, el pronóstico del tiempo anticipa que en la jornada del sábado predominará la lluvia y el viento fuerte.

Así el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla en horas de la mañana y por la tarde en Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense.

Se esperan precipitaciones y tormentas de intensidad mayormente débil a localmente moderada, con acumulados de lluvia de entre 20 y 50 milímetros.

Tras el paso de las tormentas, podrían registrarse ráfagas de hasta 70 km/h.

Las condiciones tenderán a mejorar hacia el final de la tarde noche quedando sin fenómenos para la medianoche.

La temperatura rondará los 15 grados centígrados y la máxima podría alcanzar los 24 grados.

El domingo, en tanto, no habrá lluvias, pero el cielo estará nuboso. La mínima será de 6 grados y la máxima llegará hasta los 14.

Para Monte Hermoso y Sierra el clima también anticipa lluvias y fuertes vientos.