Ángel Di María explicó sus polémicos comentarios sobre Leandro Brey en su gol olímpico ante Boca

Tras las declaraciones dadas después del empate 1 a 1 de Rosario Central ante Boca y el gol olímpico realizado a Leandro Brey, Ángel Di María volvió a hablar sobre el partido y el revuelo en redes sociales que provocó sus comentarios.

El campeón del mundo, autor de un golazo que generó tanto asombro como polémica. No solo por la calidad de la ejecución, sino también por sus declaraciones posteriores, en las que mencionó a Brey, arquero juvenil del xeneize que jugó en reemplazo del lesionado Agustín Marchesín.

En la entrevista post partido, el “Fideo” había dicho que Rosario Central debía aprovechar que Brey no venía atajando y que eso podía traducirse en oportunidades desde la pelota parada. Sus palabras fueron interpretadas como un señalamiento directo al arquero, lo que despertó debate entre hinchas.

Consciente de la repercusión, Di María salió a aclarar sus dichos en diálogo con DSports: “Mucha gente se lo tomó a mal lo que dije de Brey, pero es algo normal que uno observa durante la semana. Vemos qué es lo mejor que podemos hacer para poder convertir”.

“El chico venía sin atajar, entonces teníamos que ver cuál era la forma. Cuando venís sin atajar es igual que un jugador, venís sin confianza. En los córners tenemos buenos cabeceadores como Quintana, Mallo, Komar, Vélez o Copetti, entonces la idea era meterla bien cerrada para que el arquero tuviera alguna dificultad. En el partido, el primero lo cortó Cavani y el siguiente terminó entrando”, explicó Di María.

La jugada fue interpretada por muchos como un error de Brey, aunque Di María defendió tanto la ejecución como la dificultad que implicó para el arquero: “Muchos hablan de si fue culpa de él o mérito mío. Si ves el centro desde atrás, la pelota parece que va al primer palo, después se abre y baja muy rápido. Con jugadores alrededor, se le complica mucho. No es tan fácil”.

“En los centros que practicamos habían salido muy bien y en el partido se dio como lo habíamos preparado”, insistió el jugador de Rosario Central.

El “Canalla” tendrá un duelo difícil este domingo cuando reciba a River a las 21.15 en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.