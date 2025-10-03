Sudamericano femenino: dos bahienses continúan en la preselección argentina U17
Hay 15 jugadoras convocadas antes del último corte.
Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán fueron incluidas en la lista de 15 jugadoras que continúan con la preparación para el Sudamericano U17.
Las jugadoras de 9 de Julio están entre las que tienen posibilidades de disputar el torneo, que se jugará en Paraguay, del 20 al 26 de este mes.
La próxima concentración será del 7 al 18 de octubre en el CeNARD.
Argentina formará parte del Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Venezuela, Chile, Colombia y el dueño de casa.
El formato de competencia establece que los dos mejores de cada zona accederán a semifinales, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán los puestos del 5° al 8°.
El seleccionado que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y ocupará la novena posición. Además, los tres mejores del torneo obtendrán su lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.
La preselección
Delfina Álves da Florencia | 2008 | 9 de Julio
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisca Canello Novelli | 2009 | Libertad de Sunchales
Santina Cherot Magri | 2009 | Regatas de Uruguay
Catalina Creolani | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
María Flores | 2008 | Hindú
Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Sofía Novoa Ferrari | 2008 | Obras Basket
Pilar Pajello| 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Serena Ricciardi | 2008 | Talleres R.P.B
Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio
Renata Scordo Hernández | 2008 | Lanús