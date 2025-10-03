Sudamericano femenino: dos bahienses continúan en la preselección argentina U17

Las bahienses Delfina Álves da Florencia e Isabella Roldán fueron incluidas en la lista de 15 jugadoras que continúan con la preparación para el Sudamericano U17.

Las jugadoras de 9 de Julio están entre las que tienen posibilidades de disputar el torneo, que se jugará en Paraguay, del 20 al 26 de este mes.

La próxima concentración será del 7 al 18 de octubre en el CeNARD.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Argentina formará parte del Grupo A junto a Ecuador, Brasil, Bolivia y Uruguay. Por su parte, el Grupo B estará integrado por Venezuela, Chile, Colombia y el dueño de casa.



El formato de competencia establece que los dos mejores de cada zona accederán a semifinales, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán los puestos del 5° al 8°.

El seleccionado que finalice último en el Grupo A quedará automáticamente eliminado y ocupará la novena posición. Además, los tres mejores del torneo obtendrán su lugar en la AmeriCup U18 del próximo año.



La preselección

Delfina Álves da Florencia | 2008 | 9 de Julio

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisca Canello Novelli | 2009 | Libertad de Sunchales

Santina Cherot Magri | 2009 | Regatas de Uruguay

Catalina Creolani | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

María Flores | 2008 | Hindú

Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Sofía Novoa Ferrari | 2008 | Obras Basket

Pilar Pajello| 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Serena Ricciardi | 2008 | Talleres R.P.B

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Renata Scordo Hernández | 2008 | Lanús