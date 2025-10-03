Después de octubre: acuerdo entre Milei y Macri para trabajar juntos

Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos en busca de recomponer el diálogo.

Luego de varios meses de un vínculo marcado por cruces y un notorio distanciamiento, el Presidente y el líder del PRO acordaron una nueva cumbre para conversar sobre la gestión y seguir acercando posiciones.

En redes sociales, el actual mandatario señaló que "acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre" para tratar de encontrar "las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente

El titular del PRO llegó pasadas las 17 horas y la cumbre duró poco más de una hora y media. Es el segundo encuentro entre ambos en menos de una semana: ya se habían juntado el domingo pasado en la residencia presidencial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El martes, Macri se hizo eco de la reanudación del vínculo con Milei. “Es bueno haber retomado el diálogo después de un año", escribió en sus redes sociales.

Según comentó el exmandatario, hablaron acerca de la situación del país y de la necesidad de “encontrar oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante". (con información de TN.com.ar)