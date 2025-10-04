Regional Pampeano: recuperación de partidos en un momento clave

Los cuatro clubes que hoy se ubican en zona de semifinales son esta tarde los protagonistas de una fecha del Regional Pampeano A que debía ser libre pero que contendrá partidos reprogramados.

Justamente, es el objetivo de este tipo de ventanas en el calendario del campeonato regional, que a dos fechas del final de la segunda rueda tiene sólo al líder Mar del Plata Club como único clasificado.

"Mardel" se presentará hoy en nuestra ciudad ante Sociedad Sportiva (2º) para disputar en Primera e Intermedia los partidos de la fecha 11, que no se jugaron por la alerta climática naranja en nuestra ciudad.

Hoy también se llevan a cabo otros dos enfrentamientos pendientes que permitirán ir dando luz sobre los restantes tres lugares en semis. Uno, con posible incidencia sobre el futuro de Las Palomas en los cruces: Biguá (7º)-Sporting (3º) de la fecha 8, programado para 15.45 (arbitraje de Nicolás Cosentino).

Además se completarán los 20 minutos restantes de Los Cardos 6-Los 50 (T) 0, suspendido a los 60 minutos por protocolo tormenta eléctrica en Tandil el mismo día de la alerta naranja en suelo bahiense.

En este caso se jugarán dos tiempos de 10 minutos, con kick desde mitad de cancha y con 14 jugadores por lado, a raíz de dos expulsiones previas. Se juega 15.45 (Nicolás Giaquinto).

Si confirma la victoria, Cardos (4º) dará un paso importante hacia las semifinales al separarse de Universitario M (5º).

¿Habrá revancha?

Sociedad Sportiva y Mar del Plata Club se reencuentran en La Carrindanga, a las 14.30 en el cotejo principal (arbitraje de Santiago Bevaqua) y desde las 13 en Intermedia (Juan I. Rossello).

En el partido de ida Las Palomas cayeron por 29-22 por la segunda fecha.

El equipo bahiense no pudo ganar la fecha pasada en su visita a Sporting (17-14) y hoy buscará recuperar terreno en las posiciones para asegurar la clasificación y sostener la posibilidad de la localía en los cruces.

Respecto del primer objetivo, con un punto bonus le alcanzaría para asegurar hoy su lugar en semis, sin importar si perdiera todos los dos que le quedan (además, Universitario de local y Los 50 en Tandil).

Los locales presentarán como XV titular a Iñaki Azcoitía, Facundo Zamora, Ignacio Lance; Luca Loiacono y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Thiago Loiacono, Gerónimo Rivas Pompei; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos. Entrenador, Diego Samuel.

Como relevos estarán Franco Ciucci, Alejo Barragán, Marco Ciccioli, Felipe Doria, Pedro Prozorovich, Roco Portada, Manuel Santos y Facundo Ferrández.

Así están las posiciones en la máxima categoría:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 44 11 9 1 1 358 172 6

2º) Sociedad Sportiva 38 11 7 1 3 425 197 8

3º) Sporting 37 11 8 1 2 295 208 3

4º) Los Cardos 29 11 6 1 4 249 245 3

5º) Universitario M 28 12 6 0 6 288 269 4

6º) San Ignacio 22 12 4 0 8 293 331 6

7º) Biguá 10 11 2 0 9 137 382 2

8º) Los 50 5 11 1 0 10 190 433 1