Un Ingeniero Mecánico, con el mejor promedio de la Colación de Grados

Leonel Iván Polcari con la medalla y su diploma. Fotos: Prensa UTN

Un flamante Ingeniero Mecánico resultó el mejor promedio en el 81º acto de Colación de Grados de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca.

El máximo galardón en la correspondiente entrega de diplomas correspondió a Leonel Iván Polcari, quien registró 8,43 puntos de promedio durante su actuación académica por la casa de Altos Estudios bahiense.

Leonel cursó sus estudios secundarios en el Instituto San Cayetano, don de egresó como Bachiller en Ciencias Sociales.

El acto se realizó en en el flamante salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”, en 11 de Abril 461, y fue presidido por el decano, Ing. Alejandro Staffa.

La nómina completa de egresados que recibieron su diploma es la siguiente:

Ingeniería Mecánica: Joaquín Franchi, Juan Manuel Monasterio, Leonel Iván Polcari y Juan Matías Ferrari.

Tec. Univ. en Adm .y Gest. en Inst. de Educ. Sup.: Matías Sebastián Garrido, Matías Gastón Kalbusch, María Eugenia Maricic, Leonel David Martínez, Silvana Luján Signori, Melisa Magalí Ungeschuck y María Soledad Vázquez.

Licenciatura en Organización Industrial: Lucas Manuel Menghini Bustos, Guadalupe Ailén Pérez Stoessel, Cintia Ivana Betaller y Ana Clara Zentner.

Ingeniería Electrónica: Ramiro José Pérez Artica y Javier Romaro Amaro Fidelibus.

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial: Lucas Gastón Romano.

Ingeniería Civil: Cristian Silveira, Cornelio E. Ulloa San Martín y Eugenia Caballero.

Especialización en Ingeniería Ambiental: Oscar José Vita Lugo.

Tecnicatura Universitaria en Programación: Rocío Woscoff.