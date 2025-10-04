Senior: Tiro Federal bajó al puntero y ahora manda Villa Mitre

Se prendió. Pacífico de Cabildo le ganó a Huracán 4 a 2 y está entre los de arriba. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Tiro Federal, ganador del Apertura, mostró credenciales y goleó al puntero Sansinena por 5 a 1, en el marco de la 7ª fecha del certamen Clausura "Jorge Dambolena" del fútbol Senior de la Liga del Sur,

Ahora, el vanguardista es Villa Mitre, que superó a Comercial 4 a 1.

Además, Libertad, Pacífico de Cabildo, Pacífico BB, San Francisco y Sporting también cantaron victoria.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Resultados:

--Libertad 2 (Pablo Cerra --2--), Liniers 1 (Sebastián Becerra).

--Pacífico BB 3 (Francisco Müller, Carlos Bustos y Maximiliano Delaudo), La Armonía 0.

--Villa Mitre 4 (Lucas López --2--, Maximiliano Inzunza y Juan José Stalloca), Comercial 1 (Ignacio Marcos).

--San Francisco 2 (Juan Ignacio Nielsen y Angel Martínez), Atlético Monte Hermoso 1 (Alejandro Tello).

--Pacífico de Cabildo 4 (Leandro Duelle --2-- y Esteban Angelini --2--), Huracán 2 (César Panduro y Omar Rivas).

--Sporting 2 (Gabriel Bernengo --2--), Bella Vista 1 (Rodrigo Palacio).

--Tiro Federal 5 (Juan José Dietz --2--, Lisandro Silva --2-- y Ezequiel Capparuccia), Sansinena 1 (Gastón Valentini).

La tabla

Los artilleros