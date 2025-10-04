Los Pumas cierran su participación en el Rugby Championship ante Sudáfrica en Twickenham

Los Pumas recibirán este sábado a Sudáfrica en el encuentro que marcará el final de su participación en la edición 2025 del Rugby Championship.

El encuentro, que está programado para las 10 (hora de nuestro país), se llevará a cabo en el Allianz Stadiu de Twickenham, en Londes. El encuentro se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

El árbitro del partido será el italiano Andrea Piardi, quien tendrá como colaboradores a Nika Amashukeli (Georgia) y Eoghan Cross (Irlanda).

El equipo argentino, ya sin chances de aspirar al campeonato, viene de caer ante el mismo rival el sábado pasado por estrepitoso 67-30, en Durban. Un partido con buen primer tiempo de los dirigidos por Felipe Contepomi, que si bien lo perdieron 25-23, tuvieron buenos momentos de control de pelota y dominio en el marcador. Pero en la segunda mitad todo se vino abajo y los actuales bicampeones del mundo los pasaron por arriba para terminar imponiéndose por casi 40 puntos de diferencia, diferencia que ampliaron con dos tries en los últimos 5m.

Aquel triunfo le permitió a Sudáfrica llegar a los 15 puntos para liderar este Rugby Championship y quedar uno por delante de su escolta, Nueva Zelanda. Es por esto que los Springboks sólo dependen de ellos mismos para quedarse con un nuevo título en esta competición, logro que obtendrán en caso de ganar con punto bonus.

La jornada arrancó 6.45 con el duelo entre Australia-Nueva Zelanda en el estadio Optus de la ciudad australiana de Perth, arbitraje de Matthew Carley.

Los Pumas, por su parte, están últimos en el torneo con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres derrotas, aunque una victoria podría hacer que terminen la competición en el tercer puesto al igual que el año pasado.

A lo largo de esta campaña en el Rugby Championship, Los Pumas consiguieron cosas muy importantes como ganarles por primera vez en su historia a Nueva Zelanda como locales (29-23) e incluso tuvieron contra las cuerdas en los dos partidos a Australia, cayendo sobre la hora en el primero (28-24) e imponiéndose en el siguiente (28-26).

Más partidos

En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy (51), Lisandro Arbizu (48), Hugo Porta (38) y Agustín Pichot (31).

El ranking

Estos partidos de la jornada de cierre del RC pondrán en juego puntos importantes para el ranking de World Rugby, de cara al armado de los cabeza de serie (seis primeros) para el Mundial de Australia 2027.

Las formaciones

Así se alistarán los equipos para la última fecha del certamen:

Argentina: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi; 4. Guido Petti y 5. Pedro Rubiolo; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona; 9. Simón Benítez Cruz y 10. Gerónimo Prisciantelli; 11. Juan Cruz Mallía, 12. Santiago Chocobares, 13. Justo Piccardo, 14. Bautista Delguy; 15. Santiago Carreras. Entrenador, Felipe Contepomi.

Suplentes, 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Franco Molina, 20. Juan Martín González, 21. Joaquín Oviedo, 22. Agustín Moyano y 23. Rodrigo Isgró.

Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth y 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi (capitán), 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Cobus Reinach y 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe; 15. Damian Willemse. Entrenador, Rassie Erasmus.

Suplentes, 16. Bongi Mbonambi, 17. Jan-Hendrik Wessels, 18. Wilco Louw, 19. RG Snyman, 20. Kwagga Smith, 21. Grant Williams, 22. Manie Libbok y 23. Jesse Kriel.

Las siguientes son las formaciones para el partido que abre la fecha, entre Wallabies y All Blacks, que pondrá en juego otra edición de la Copa Bledisloe:

Australia: 1. James Slipper, 2. Billy Pollard, 3. Allan Alaalatoa; 4. Nick Frost y 5. Will Skelton; 6. Tom Hooper, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (capitán); 9. Jake Gordon y 10. Tane Edmed; 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Harry Potter; 15. Max Jorgensen. Entrenador, Joe Schmidt.

Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Tom Robertson, 18. Taniela Tupou, 19. Jeremy Williams, 20. Rob Valetini, 21. Ryan Lonergan, 22. James O’Connor y 23. Josh Flook.

Nueva Zelanda: 1. Tamaiti Williams, 2. Codie Taylor, 3. Fletcher Newell; 4. Scott Barrett (capitán) y 5. Fabian Holland; 6. Simon Parker, 7. Ardie Savea, 8. Peter Lakai; 9. Cam Roigard y 10. Damian McKenzie; 11. Leicester Fainga'anuku, 12. Jordie Barrett, 13. Quinn Tupaea, 14. Leroy Carter; 15. Will Jordan. Entrenador, Scott Robertson.

Suplentes: 16. Samisoni Taukei’aho, 17.George Bower, 18. Pasilio Tosi, 19. Patrick Tuipulotu, 20. Wallace Sititi, 21. Cortez Ratima, 22. Rieko Ioane y 23. Ruben Love.