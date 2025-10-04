Mc Coubrey: “Hay más tranquilidad, compromiso y confianza”

De menor a mayor, Tiro Federal se metió en la conversación. Tras sacarse la mufa contra Rosario, ratificó su buen momento con un contundente triunfo ante Pacífico de Cabildo por 3 a 0 y elevó la confianza justo antes del cierre de la primera rueda del Clausura. El experimentado atacante Mariano Mc Coubrey inició el camino a la victoria y además pudo cortar la sequía goleadora.

El 9 de Hilario Ascasubi fue la gran figura en el segundo éxito consecutivo del aurivioleta, que va por más.

“Me hacen entrenar bien los chicos. Pero, sinceramente, estar cómodo y contento te genera llegar al fin de semana de otra forma. No puedo correr como corría hace diez años atrás, pero lo intento”, contó el delantero de mil batallas.

--Al fin se abrió el arco.

--La verdad que sí, pero uno tiene que aportar de donde le toque. Me tocó hacer un gol, que me estaba costando y se me estaba negando. Por suerte, entró y después pude peinarla para el gol de Genaro (por Fraysse).

--También sacaste un par sobre la línea.

--Creo que una pelota entraba seguro y la otra creo que llegaba Bruno (por Arias).

--El gol fue muy bonito, con una preciosa tijera.

--Ja, ja… Los pibes me cargaban y me decían me iba a doler todo, pero por suerte la cancha estaba blandita. Salió así, pero hay que resolver en el momento. Incluso, le dije a Lefi (por Franco Lefiñir) o la tiraba al Polígono o entraba y era un golazo.

--¿Saliste por precaución?

--Se me cargó el posterior y si bien yo quería seguir jugando, los chicos decidieron sacarme (por Gigliotti y Sardi) por precaución y creo que fue lo mejor.

--¿Cambió el aura del plantel?

--Creo que estamos bien. Venimos de menor a mayor. Mejoramos muchísimo de aquel primer partido contra Dublin hasta el último, tanto desde lo físico, lo colectivo, en el juego, etcétera. Con Rosario hicimos un buen partido y teníamos que ratificarlo contra Cabildo porque eran los dos partidos de local y había que aprovechar esa condición.

“Hicimos buenos partidos en casi todo lo que va del torneo, salvo el primero contra Dublin. Y si bien perdimos contra Comercial, era un empate clavado. Tuvimos buenas actuaciones, pero no se nos daba el gol, generamos muchas situaciones y no entraban. Esa situación nos puso un poco más nerviosos de lo normal, pero contra Rosario tuvimos una buena tarde que sirvió mucho en la confianza”, amplió el 9.

--También es positivo que tengan más de una vía para llegar al gol.

--Tener varias opciones de gol y de distintos compañeros genera mucha más tranquilidad. Lo bueno es que la estamos creando a las situaciones, pero en algún momento no quiso entrar o los arqueros rivales sacaron buenas pelotas.

--Ganar genera contagio.

--Con el transcurso de los partidos, hay más tranquilidad, compromiso y confianza. Ahora llega el fin de semana y siento que estamos bien y que podemos ganar el partido que nos toque. Obviamente, entrás con otra cabeza a la cancha y se nota.

--Ahora tendrán que ratificarlo con otra buena actuación.

--Este es el camino. Tenemos un buen plantel, hay chicos y grandes que acompañan. Nos estamos acoplando bien y eso se está empezando a notar.

“Nuestro primer objetivo es que no le lleguen a Bruno (por Arias) y se está trabajando mucho en tal sentido. Después, para ganar obviamente hay que hacer goles, pero estamos bien rumbeados”, agregó.

--¿Ya te pudiste amoldar a la categoría?

--La categoría es durísima y lo digo en todo sentido. Sinceramente, los primeros partidos me costaron, pero ya me pude acostumbrar. También hay equipos que te dejan jugar, incluso nosotros tratamos de mirar el arco de enfrente, aunque hay momentos y momentos. Y lo estamos entendiendo cada vez mejor.

--Para muchos Tiro es uno de los candidatos. ¿Ustedes cómo se ven?

--El primer objetivo es mejorar lo que se hizo en el torneo pasado, que es entrar en los playoffs. Lógicamente, si clasificamos primero o segundo sería mejor, pero hay que entrar entre los cuatro. Y después queremos pelearlo hasta el final.

--¿Es una utopía soñar con el 1 de la general?

--Si seguimos por este camino se puede llegar a dar. Vamos a jugar muchos partidos difíciles de visitante y ahora tenemos que recuperar los puntos que perdimos en casa cuando arrancó el torneo. Pero primero tenemos que mantener este nivel, meterle como le estamos metiendo.

“Saber que estamos mejorando es muy importante, incluso el rival sabe que ya somos otro equipo y que no le será fácil ganarnos cuando vayamos a su cancha”, se extendió.

--Y se viene Sansinena.

--Estamos todos muy juntitos en la tabla y este partido será más que importante. No estamos lejos en lo numérico del 1, pero no nos tenemos que desviar del primer objetivo. Hay que seguir confiando en el compañero y trabajar los partidos.

El número

67-- son los partidos que disputó el "escocés" Mc Coubrey con la camiseta de Tiro Federal. Anoto 24 goles. El 12 de junio de 2004 había marcado por última vez con la aurivioleta. Fue por duplicado ante Bella Vista.

(*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.