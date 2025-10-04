La parroquia Nuestra Señora de Pompeya celebra sus 75 años

Las dos parroquias, la antigua y la actual conviven en Teniente Farías al 700.

En el marco de los festejos por los 75 años de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, se realizará este domingo 5 de octubre una procesión por las calles del barrio San Martín a las 10, luego la misa en comunidad 11.30 y con la participación de autoridades municipales, consulares e integrantes del Centro de Colectividades Extranjeras de Bahía Blanca.

La misa será celebrada por el obispo Fray Carlos Aspiroz Costa y los sacerdotes scalabrinianos Padres Francisco Bernardi y Aldo Pasqualotto.

Luego de la misa se realizará un almuerzo a la canasta en el salón del Colegio Pompeya y durante la tarde habrá bailes y comidas típicas de comunidades Extranjeras.

La temática de la novena es,vtomando las palabras del nuevo santo Carlo Acutis, que el "Rosario es la escalera más corta para subir al cielo".

Toda la actividad se realizará en calle Teniente Farias 700, donde se encuentra la escuela y la parroquia.