Antes de la clasificación, Colapinto fue 16° y tuvo un leve roce contra el muro en la última práctica libre
Desde las 10 se define el lugar de largada para el Gran Premio de Singapur.
Franco Colapinto terminó 16° en las últimas prácticas libres del Gran Premio de Singapur, correspondiente a una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Pese a un pequeño roce contra el muro, el pilarense mejoró sensiblemente con respecto ayer (fue 19° en las dos tandas) y llegará con buenas sensaciones a la clasificación que se pondrá en marcha a las 10.
Además, su compañero de equipo Pierre Gasly culminó 19°.
Promediando la tanda, Franco tuvo un leve despiste que si bien no fue de gravedad obligó a los mecánicos a revisar el monoplaza de Alpine.
En ese sentido, al inicio de los movimientos, Lawson sufrió un fuerte golpe que dañó su auto y obligó a detener la competencia por algunos minutos.
El más veloz en la PL3 fue Max Verstappen (Red Bull), seguido de Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).
Mientras que las prácticas libres de ayer fueron lideradas por Fernando Alonso (Aston Martin) y Piastri.