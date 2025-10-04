Antes de la clasificación, Colapinto fue 16° y tuvo un leve roce contra el muro en la última práctica libre

Franco Colapinto terminó 16° en las últimas prácticas libres del Gran Premio de Singapur, correspondiente a una nueva fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Pese a un pequeño roce contra el muro, el pilarense mejoró sensiblemente con respecto ayer (fue 19° en las dos tandas) y llegará con buenas sensaciones a la clasificación que se pondrá en marcha a las 10.

Además, su compañero de equipo Pierre Gasly culminó 19°.

Promediando la tanda, Franco tuvo un leve despiste que si bien no fue de gravedad obligó a los mecánicos a revisar el monoplaza de Alpine.

En ese sentido, al inicio de los movimientos, Lawson sufrió un fuerte golpe que dañó su auto y obligó a detener la competencia por algunos minutos.

El más veloz en la PL3 fue Max Verstappen (Red Bull), seguido de Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes Benz).

Mientras que las prácticas libres de ayer fueron lideradas por Fernando Alonso (Aston Martin) y Piastri.