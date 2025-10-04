Arrestaron a un hombre por golpear a su pareja y su hija

La policía aprehendió anoche a un sujeto acusado de golpear a su pareja y su hija durante un violento incidente ocurrido en una vivienda ubicada en la zona del denominado Plan Federal, informaron fuentes oficiales.

Los voceros mencionaron que el procedimiento se produjo poco después de las 23, cuando los efectivos acudieron al sector de Juan Manuel Fangio al 1.400 a partir de un llamado al teléfono de emergencias 911 dando cuenta de lo que estaba sucediendo.

En el lugar los efectivos arrestaron a un sujeto de 37 años -no se lo identifica para preservar a las víctimas- que poco antes agredió a una menor de 13 y a su pareja de 33. También les realizó amenazas de muerte.

El individuo fue trasladado a la seccional Sexta y quedó a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.