El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 7 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 7 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve en aumento del noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado del oeste rotando al sur. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, por su parte, será fría con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados.