Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°
La ciudad.

El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 7 de octubre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 7 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento leve en aumento del noroeste rotando al oeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será templado con cielo parcialmente nublado y viento moderado del oeste rotando al sur. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será fría con cielo poco nuboso y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 13 grados. 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
El país.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE