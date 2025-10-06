Un joven de 25 años fue capturado al circular en un auto con motor adulterado

Un joven de 25 años fue detenido esta tarde en calle Manzana de Las Luces al 700, Barrio Los Álamos, por circular con un vehículo que tenía adulterados los números del motor.

Por tal motivo, personal de la Comisaría 5ta y el Grupo Táctico Operativo (GTO) procedió a aprehender a Carlos Adrián Arias Carrillo (25), quien manejaba un automóvil Honda Civic, dominio AB445ZO (sin placa colocada).

Se constató, además, que la luneta trasera tenía borrado el número VIN borrado y tapado con calcomanía y los vidrios laterales no originales con grabados.

Se solicitó, además, la intervención de un perito verificador, quien constató que los números de motor del vehículo estaban adulterados.

Interviene en el caso la UFIJ N° 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.