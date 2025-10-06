Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

11.8°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

La ciudad.

Corte y cambio de sentidos de calles por distintos trabajos en la ciudad

Cinco líneas de colectivos harán una modificación a sus recorridos por obras de fresado y reencarpetado. 

Foto: Archivo LNP

Debido a la realización de distintas obras en diferentes puntos de la ciudad, este martes se darán varios cortes de calle y cambios en el sentido de circulación en Bahía Blanca.

Según se indicó desde el municipio, por tareas de fresado y reencapertado, habrá un retén entre las 8 y las 18 en calle San Martín, entre Belgrano y Lavalle.

Por este corte, las líneas 505, 506, 507 y 513EX modificarán parte de su trayecto.

* 505: Rosendo López a Noroeste por Las Heras, Lamadrid, Caronti y recorrido habitual.

* 506: Villa Muñiz a Villa Nocito por Lavalle, Lamadrid, Belgrano, San Martin y recorrido habitual.

* 507: Harding Green a calle Perú por Lamadrid, Sarmiento, Zelarrayán y recorrido habitual.

* 513 EX: Harding Green a Parque de Mayo por Brown, Vieytes, Rondeau, Rodriguez, Zelarrayán y recorrido habitual.

Por su parte, de 10 a 18 afectará a calle Belgrano, entre Chiclana y San Martín.

Además, continúa el corte de Pueyrredón entre Santa Fe e Italia, por lo que la línea 500 circulará de Ingeniero White a Sesquicentenario por Pueyrredón, Santa Fe, Villarino, Italia, Pueyrredón y recorrido habitual.

