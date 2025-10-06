Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

Lo detuvieron por circular en un auto con pedido de secuestro

La aprehensión se produjo en la planta de la Verificación Vehicular Policial.

Un hombre fue detenido luego de comprobarse que se movilizaba en un vehículo que tenía pedido de secuestro.

La aprehensión de Jorge Oscar Allende, de 41 años, se produjo en la planta de la Verificación Vehicular Policial, ubicada en el kilómetro 696,5 de la Ruta Nacional 3.

Fue llevada a cabo, luego de tareas investigativas, por personal de la comisaría Quinta.

El Ford Ka color gris, patente HRY 606, tenía un pedido de secuestro activo desde junio del 2016, solicitado desde la Provincia de Rio Negro.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7, del Departamento Judicial Bahía Blanca.

