Detuvieron a una persona por robar en un carrito de comidas

Detuvieron a una persona que se había llevado una mochila, con dinero en efectivo y pertenencias, de un carrito de comidas ubicado en San Juan al 600.

El delito se produjo durante este sábado a la madrugada mientras que la aprehensión de Eduardo Jara Vega, de 41 años, se llevó a cabo este lunes en Los Aromos al 2900.

Luego de tareas investigativas, que incluyeron registros fílmicos del hecho, personal de la comisaría Segunda concretó la aprehensión de Jara Vega, quien posee antecedentes delictivos, que incluyen delitos contra la propiedad y a mano armada.

Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías número 1 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7.