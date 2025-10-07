Entre Bahía y Punta Alta se reparte la duodécima fecha del torneo de Segunda

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Ya entrando en la recta final de la fase regular del torneo de ascenso César "Tito" Loustau, se disputará íntegramente esta noche la duodécima fecha del segundo tramo, que contendrá cuatro partidos en nuestra ciudad y otros tantos en Punta Alta.

Los partidos: Altense-Barrio Hospital, Bahía Basket-Sportivo, Espora-Velocidad, Los Andes-Comercial, Pellegrini-Argentino, Independiente-Barracas, Whitense-El Nacional y La Falda-Ateneo, este último en Argentino, ya que en el Lili Pisani iniciaron la obra de recambio del piso.

Después de esta fecha restarán apenas tres para completar la fase regular.

Los seis primeros accederán directamente a playoffs, además de conservar la categoría. En tanto, habrá play-in: 7º-8º y 9º-10º. El ganador de 7º-8º accederá a cuartos y el perdedor enfrentará al ganador de 9º-10º, por el último lugar en playoffs.

El resto finalizará su participación y, en principio, la próxima temporada jugarán en Tercera, a excepción que se incorpore uno o más equipos a Tercera y le permitan mantenerse en Segunda a alguno de los que no estuvo entre los ocho.

Altense-Barrio Hospital

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Marjorie Stuardo y⁩ Lucas Andrés.⁩

Novedades: los dos planteles se presentan completos.

Antecedente: Barrio Hospital 91, Altense 85.

Bahía Basket-Sportivo

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Sebastián Giannino, Ariel Mallemaci y Estefanía Zárate⁩.

Novedades: en el local continúa sin acción Facundo Ibáñez (rodilla). Y en el tricolor, si bien comenzaron a mover Joaquín Tuero (fuerte contractura) y Ulises Montes (cadera), hoy lo están nuevamente afuera.

Antecedente: Sportivo 85, Bahía Basket 77.

Espora-Velocidad

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Joaquín Irrazábal y Alberto Arlenghi.

Novedades: los puntaltenses tienen equipo completo y en el azulgrana regresan Pablo Pollio y Federico Cassano, aunque no está Santiago Abenel (motivos laborales).

Antecedente: Velocidad 81, Espora 72.

Los Andes-Comercial

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Juan Gabriel Jaramillo y Alexia González.

Novedades: en Losa no juega Facundo Asensi (rinde un examen). Y el portuario sigue sin Juan Cruz Reschini.

Antecedente: Comercial 72, Los Andes 57 (en Villa Mitre).

Pellegrini-Argentino

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Horacio Sedán⁩, Juan Agustín Matías y Mauro⁩ Guallan.

Novedades: el local no tiene a Agustín Godeas y Lucas Cattafi (lesionados), mientras que regresa Gastón Chaves. El celeste, por su parte, está completo.

Antecedente: Argentino 89, Argentino 56.

Independiente-Barracas

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Camila Robles.

Novedades: el viola sufre tres ausencias: Ramiro Catalá (descalificado), Juan Pablo Morán (de viaje) y Luciano Figueroa (lesionado). En Barracas están todos en condiciones.

Antecedente: Barracas 66, Independiente 92.

La Falda-Ateneo

Cancha: Argentino (Ardubilio Severini).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Joel Schernenco⁩ y Jerónimo Javier Ocampo.

Novedades: en el albirrojo, que muda su localía, no hay cambios y en la visita sólo falta Juani Bellozas.

Antecedente: Ateneo 78, La Falda 49.

Whitense-El Nacional

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Ariel Di Marco⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: en el albiazul el equipo está completo y en el celeste continúa la baja de Leonardo La Bella.

Antecedente: El Nacional 98, Whitense 65.

El viernes

La decimotercera fecha se jugará el viernes: Sportivo-Altense, Ateneo-Independiente, Argentino-Comercial, El Nacional-Espora, Velocidad-La Falda, Barracas-Bahía Basket y Barrio Hospital-Pellegrini.

Mientras que el domingo Comercial-Bahía Basket completarán el partido pendiente, a las 20, en Villa Mitre.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 34,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 33 (14)

3º) Sportivo, 32,5 (13,5)

4º) Independiente, 32 (13)

4º) Ateneo, 32 (13)

4º) Argentino, 32 (12)

7º) Comercial, 27,5 (12,5) (*)

7º) Altense, 27,5 (10,5) (*)

9º) Velocidad, 27 (11)

10º) Espora, 26 (11)

11º) Bahía Basket, 25 (10) (*)

12º) La Falda, 23 (10)

13º) Pellegrini, 22,5 (9,5) (*)

14º) Whitense, 22 (9)

15º) Los Andes, 21 (8)

16º) Barracas, 19,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.